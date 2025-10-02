Scacchi | Campionati Regionali Mens Sana | un doppio trionfo negli U14 U10 secondi
Con un colpo da ‘maestro’ la Mens Sana Scacchi porta a casa due trofei ai Campionati Regionali. Nei giorni scorsi, la scacchiera biancoverde ha preso parte alla kermesse organizzata a San Miniato (Pisa), conquistando il primo gradino del podio nella categoria U14 maschile (foto a sinistra in basso) e U14 femminile (foto a sinistra in alto). Grande prestazione anche dei giovanissimi U10 che hanno conquistato una medaglia d’argento. A far brillare la Mens Sana nella categoria U14 maschile sono stati: Orlando Pin; Marco Peccianti, Leonardo Bettollini e Matteo Trisciani. Per la categoria U14 femminile hanno conquistato il titolo: Ludovica Rossi; Laura Negrini, Emma Ballarin e Silvia Peccianti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: scacchi - campionati
#scacchi Aperte le iscrizioni ai Campionati italiani giovanili a squadre, in programma a Lignano Sabbiadoro dal 30 ottobre al 2 novembre. Il termine per le iscrizioni è fissato al 20 ottobre. Qui tutte le istruzioni: https://federscacchi.com/fsi/index.php/component/c - X Vai su X
Nel Salotto Azzurro del Municipio, insieme all'assessore allo Sport, Elisa Lodi, abbiamo incontrato questa mattina una rappresentanza del Laboratorio Scacchi Trieste, che ha conseguito complessivamente ben 9 titoli italiani durante i Campionati Italiani di Sca - facebook.com Vai su Facebook
Scacchi: Campionati Regionali. Mens Sana: un doppio trionfo negli U14. U10 secondi - Con un colpo da ‘maestro’ la Mens Sana Scacchi porta a casa due trofei ai Campionati Regionali. Scrive msn.com
Mens Sana Scacchi: i biancoverdi conquistano due titoli regionali - Nei giorni scorsi, la scacchiera biancoverde ha preso parte alla kermesse organizzata a San Miniato (Pis ... radiosienatv.it scrive