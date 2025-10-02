Scacchi | Campionati Regionali Mens Sana | un doppio trionfo negli U14 U10 secondi

Con un colpo da ‘maestro’ la Mens Sana Scacchi porta a casa due trofei ai Campionati Regionali. Nei giorni scorsi, la scacchiera biancoverde ha preso parte alla kermesse organizzata a San Miniato (Pisa), conquistando il primo gradino del podio nella categoria U14 maschile (foto a sinistra in basso) e U14 femminile (foto a sinistra in alto). Grande prestazione anche dei giovanissimi U10 che hanno conquistato una medaglia d’argento. A far brillare la Mens Sana nella categoria U14 maschile sono stati: Orlando Pin; Marco Peccianti, Leonardo Bettollini e Matteo Trisciani. Per la categoria U14 femminile hanno conquistato il titolo: Ludovica Rossi; Laura Negrini, Emma Ballarin e Silvia Peccianti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

