Saverio Tommasi è in un centro di detenzione in Israele in attesa di parlare con i legali
Secondo quanto apprendiamo da fonti interne, il giornalista di Fanpage.it Saverio Tommasi e le persone che ieri si trovavano a bordo della nave Karma intercettata dai militari israeliani sono in attesa di parlare con i loro avvocati e successivamente verranno trasferiti in un centro di detenzione a sud di Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Flotilla, giornalista Saverio Tommasi tra le persone fermate da Israele
È una cosa gravissima. Il ministero degli Esteri di Israele definisce «di #Hamas» giornalisti e attivisti su #FlotillaForGaza Nella prima foto, ultimo dei tre, c'è Saverio Tommasi, mio collega in #FanPage La vergognosa strumentalizzazione degli apparati dello Sta - X Vai su X
«Stiamo tutti bene sulla Karma sono qui per Fanpage.it». A parlare in un video su Fanpage.it è il giornalista Saverio Tommasi che racconta: «Stavamo navigando in direzione Gaza con tutte le altre barche della Flotilla quando alcuni assetti della marina israeli - facebook.com Vai su Facebook