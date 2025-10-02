Saverio Tommasi è in un centro di detenzione in Israele in attesa di parlare con i legali

Secondo quanto apprendiamo da fonti interne, il giornalista di Fanpage.it Saverio Tommasi e le persone che ieri si trovavano a bordo della nave Karma intercettata dai militari israeliani sono in attesa di parlare con i loro avvocati e successivamente verranno trasferiti in un centro di detenzione a sud di Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

