Sava attacca Confindustria Toscana | Arezzo ignorata opere rimandate alle calende greche

Arezzo, 2 ottobre 2025 –  Il comitato SAVA lancia un duro affondo contro Confindustria Toscana: nel documento recentemente rilasciato, nessuna opera è prevista per il secondo polo produttivo toscano e, soprattutto, nessun riferimento alla Medioetruria. Al contrario, si continuano a citare progetti come la Due Mari o la Fi-pi-li, la cui realizzazione sembra destinata a rimanere un miraggio. Secondo SAVA, invece, una stazione sulla linea AV sarebbe facilmente realizzabile con un investimento contenuto e avrebbe un impatto immediato e decisivo per Arezzo, potenziando infrastrutture e opportunità economiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

