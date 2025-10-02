Sasso Marconi rimpasto in Giunta | rafforzata l’area sociale

Cambio in Giunta a Sasso Marconi: Remo Quadalti entra a far parte della squadra del sindaco Roberto Parmeggiani con la delega alle Politiche sociali e della Salute, Associazionismo e Terzo Settore.Originario di Marradi, Quadalti lavora come educatore professionale nel progetto SAI del Centro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: sasso - marconi

