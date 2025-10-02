Sarri la svolta arriva dalle fasce | la Lazio riparte da Cancellieri e Zaccagni
Da ala a tutto campo sulla destra Matteo ha dato profondità al gioco. E contro il Genoa si è sbloccato da goleador. Nel 4-4-2 può diventare una risorsa in più per la squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: sarri - svolta
Rovella, la svolta: la Lazio lo blinda. E Sarri è pronto a cambiargli ruolo
Lazio, Sarri vuole la svolta dopo la sconfitta contro il Como: «Credo in voi». Le sue parole
Sarri stupisce tutti e cambia il volto della sua Lazio, ma dietro la svolta c’è una frase precisa…
Lazio, Sarri ha capito da dove ripartire: ecco la svolta - X Vai su X
Lazio-Roma, Sarri e Gasp cercano la svolta: come arrivano le due squadre al Derby Di Valentino Poggio Il cronometro sta per scadere: il derby di Roma è arrivato anche quest’anno. Una partita con pochi eguali, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Una sfida - facebook.com Vai su Facebook
Lazio, arriva il derby. Sarri: "Ma vorrei pensarci tra qualche giorno, emotivamente è massacrante" - Dopo aver lasciato il Mapei Stadium al termine del match perso ieri contro il Sassuolo (senza rilasciare dichiarazioni, il tecnico della Lazio - Come scrive m.tuttomercatoweb.com