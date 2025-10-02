Sarah Toscano, considerata la stella nascente del panorama pop italiano, dopo aver pubblicato lo scorso venerdì “Semplicemente”, il nuovo singolo feat. Mida, colonna sonora della serie Netflix ‘RIV4LI’, e aver conquistato le radio e il pubblico durante l’estate con le hit “Perfect” insieme a Carl Brave e “Taki”, annuncia l’uscita di “MET GALA”, il suo primo album che sarà disponibile a partire dal 3 ottobre 2025. All’interno dell’album ci saranno dieci brani, e sarà presentato dal vivo durante i due concerti già sold out a Milano e Roma, che si terranno rispettivamente il 18 ottobre ai Magazzini Generali e il 25 ottobre presso Largo Venue. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Sarah Toscano presenta il suo primo album: "Met Gala è un disco autobiografico. Il body shaming? Non devo sentirmi sbagliata perchè qualcuno me lo dice. Delle volte mi chiedo perchè non ho ancora avuto una relazione" – Intervista video