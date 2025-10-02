Sarah Toscano presenta il suo primo album | Met Gala è un disco autobiografico Il body shaming? Non devo sentirmi sbagliata perchè qualcuno me lo dice Delle volte mi chiedo perchè non ho ancora avuto una relazione – Intervista video
Sarah Toscano, considerata la stella nascente del panorama pop italiano, dopo aver pubblicato lo scorso venerdì “Semplicemente”, il nuovo singolo feat. Mida, colonna sonora della serie Netflix ‘RIV4LI’, e aver conquistato le radio e il pubblico durante l’estate con le hit “Perfect” insieme a Carl Brave e “Taki”, annuncia l’uscita di “MET GALA”, il suo primo album che sarà disponibile a partire dal 3 ottobre 2025. All’interno dell’album ci saranno dieci brani, e sarà presentato dal vivo durante i due concerti già sold out a Milano e Roma, che si terranno rispettivamente il 18 ottobre ai Magazzini Generali e il 25 ottobre presso Largo Venue. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
All Music Italia torna ad intervistare Sarah Toscano, in occasione dell'uscita del suo primo vero disco "Met Gala": ecco cosa ha raccontato dell'album, del suo rapporto con Mida, dei live imminenti, ma anche del body shaming ricevuto
Alla presentazione del suo primo album "Met Gala", Sarah Toscano canta "Maledetto ti amo", brano già presentato in anteprima al Red Valley ques'esttate
Sarah Toscano su "Met Gala": «In questo album ho voluto giocare» - "Met Gala" di Sarah Toscano uscirà venerdì 3 ottobre e nel frattempo l'artista 19enne si prepara ai live a Milano e a Roma
Instore tour di Sarah Toscano: incontro e firmacopie dell'album Met Gala - Sarah Toscano è ospite del Mondadori Bookstore di Arese (Milano), presso il centro commerciale Il Centro (via Luraghi 4) per incontrare il pubblico in occasione