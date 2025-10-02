Sarah Toscano il racconto track by track e le date instore dell’album Met Gala
Met Gala è il primo album di Sarah Toscano, ecco il racconto delle dieci tracce che lo compongono e le date dei firmacopie. Esce a mezzanotte in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali Met Gala, il primo album di Sarah Toscano, stella nascente del panorama pop italiano che si mostra in tutte le sue preziose sfaccettature, tra elementi autobiografici e racconti universali in cui tutta la sua generazione può facilmente riconoscersi. Questo album nasce dopo un anno di ricerca e sperimentazione in studio, e porta con sé la voglia di continuare a esplorare nuove strade musicali. Il progetto è anche un augurio personale, un invito a guardare con fiducia al futuro, verso un percorso sempre più luminoso in mezzo a tutte le stelle che già partecipano a questa brillante festa. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
