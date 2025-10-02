Sapore di mare | Soranno e de Chirico tra cucina e memoria

Un libro che non vuole essere l’ennesima autobiografia di uno chef, ma il racconto di una vita filtrata attraverso la cucina. Sapore di mare (Topic Edizioni) nasce dall’incontro tra Mimmo Soranno, Culinary Ambassador di Langosteria, e Salvatore de Chirico, regista, sceneggiatore e scrittore. A unirli l’idea che cucinare non sia soltanto tecnica o mestiere, ma soprattutto cura, di sé stessi e degli altri. Il volume raccoglie ricette che hanno contribuito al successo di Langosteria, ma anche ricordi d’infanzia, riflessioni e passaggi autobiografici. Non un semplice ricettario, dunque, ma un percorso narrativo, arricchito dalle fotografie di Cristiano Di Nicola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Sapore di mare”: Soranno e de Chirico tra cucina e memoria

In questa notizia si parla di: sapore - mare

Forte dei Marmi, quel sapore di mare che resiste tra lusso e focaccine

Un tuffo nel passato con "Sapore di mare": il grande cinema torna all'ImbarKino

"Sapore di mare", operazione della Guardia costiera nella Sicilia occidentale: sequestrate 14 tonnellate di pesce

Settembre ha ancora il sapore del mare #sunclub #trapani #mare #estate2025 - facebook.com Vai su Facebook

“Sapore di mare”: Soranno e de Chirico tra cucina e memoria - In uscita un libro nato dal dialogo tra il “culinary ambassador” di Langosteria e il regista e sceneggiatore, che sul filo della memoria racconta una vita dedicata al regalare emozioni attraverso i pi ... ilgiornale.it scrive

'Sapore di mare', il piccolo film su cui nessuno voleva puntare - "Di mio, forse l'unico film che non butterei è Sapore di mare, dove c'è un pochino più di peso. Secondo repubblica.it