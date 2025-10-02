Sapete dov’è la casa più costosa d’Italia? La villa nel cuore di Roma con affresco di Caravaggio
Ci sono dei tesori nascosti che hanno un valore inestimabile, non parliamo solo di opere d’arte, ma anche di ville che hanno una lunga storia alle spalle e che rappresentano in pieno la bellezza dell’arte. Una di queste si trova in Italia, per la precisione a Roma: Villa Aurora, infatti conserva. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: sapete - casa
Sapete chi è la moglie di Gianluca Torre di Casa a Prima Vista? Vi sveliamo tutto sulla sua compagna
Sapete che la moglie di Blasco Pulieri di Casa a Prima Vista è famosa? Ecco che lavoro fa
Dhia ha compiuto 21 anni, ma non vogliamo solo fargli auguri. Vogliamo parlare a tutti voi e chiedervi: sapete cosa significa vivere in una casa del Sai Palermo? Per alcuni significa “appartenere a una famiglia queer” che Michela Murgia descriveva come la - facebook.com Vai su Facebook