Sant’Egidio alla Vibrata incensurato arrestato | in auto 23 dosi di cocaina purissima

Teramo - Le Fiamme Gialle hanno fermato un uomo di 40 anni mai segnalato prima: nella sua auto trovate 23 dosi di cocaina e oltre 2.500 euro in contanti. Un blitz della Guardia di Finanza di Nereto, in collaborazione con le unità cinofile antidroga di Giulianova, ha portato all'arresto di un uomo residente a Sant'Egidio alla Vibrata, incensurato fino a oggi ma sorpreso con un quantitativo di droga e denaro che lascia pochi dubbi sulla destinazione. L'operazione è scattata ad Ancarano, dove i militari hanno notato un'auto ferma in una zona isolata. L'atteggiamento sospetto del conducente ha spinto a un controllo immediato: all'interno del veicolo sono state trovate 23 dosi di cocaina purissima, già pronte per essere immesse sul mercato, insieme a circa 1.

