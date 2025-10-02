Sant’Egidio alla Vibrata incensurato arrestato | in auto 23 dosi di cocaina purissima

Abruzzo24ore.tv | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Teramo - Le Fiamme Gialle hanno fermato un uomo di 40 anni mai segnalato prima: nella sua auto trovate 23 dosi di cocaina e oltre 2.500 euro in contanti. Un blitz della Guardia di Finanza di Nereto, in collaborazione con le unità cinofile antidroga di Giulianova, ha portato all’arresto di un uomo residente a SantEgidio alla Vibrata, incensurato fino a oggi ma sorpreso con un quantitativo di droga e denaro che lascia pochi dubbi sulla destinazione. L’operazione è scattata ad Ancarano, dove i militari hanno notato un’auto ferma in una zona isolata. L’atteggiamento sospetto del conducente ha spinto a un controllo immediato: all’interno del veicolo sono state trovate 23 dosi di cocaina purissima, già pronte per essere immesse sul mercato, insieme a circa 1. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

sant8217egidio alla vibrata incensurato arrestato in auto 23 dosi di cocaina purissima

© Abruzzo24ore.tv - Sant’Egidio alla Vibrata, incensurato arrestato: in auto 23 dosi di cocaina purissima

In questa notizia si parla di: sant - egidio

Cade nei boschi a Sant'Egidio, escursionista recuperato con l'elicottero

Cade nei boschi a Sant'Egidio, escursionista recuperato con l'elicottero

Per i ragazzi del Volley club Sant'Egidio un'esperienza alla Summer Cup in Portogallo

sant8217egidio vibrata incensurato arrestatoSant’Egidio alla Vibrata, incensurato arrestato: in auto 23 dosi di cocaina purissima - Le Fiamme Gialle hanno fermato un uomo di 40 anni mai segnalato prima: nella sua auto trovate 23 dosi di cocaina e oltre 2. Riporta abruzzo24ore.tv

sant8217egidio vibrata incensurato arrestatoDroga in auto, soldi in casa. Arrestato un uomo di Sant’Egidio alla Vibrata - Le operazioni delle Fiamme Gialle di Nereto, svolte insieme alle unità cinofile antidroga della Compagnia di Giulianova, hanno portato all’arresto di un uomo incensurato residente a ... Come scrive lanuovariviera.it

Cerca Video su questo argomento: Sant8217egidio Vibrata Incensurato Arrestato