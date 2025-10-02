Sant’Agata di Militello arrestato 21enne | in casa 90 grammi di marijuana e tre piante di cannabis

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Sant’Agata di Militello per detenzione e coltivazione di droga. Sequestrati 90 grammi di marijuana. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Sant’Agata di Militello, arrestato 21enne: in casa 90 grammi di marijuana e tre piante di cannabis

