Sanitari per Gaza | Sit-in a Napoli Frattamaggiore e Pozzuoli per chiedere pace e giustizia

Teleclubitalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uniti in silenzio con una torcia in mano, hanno letto uno per uno i nomi dei colleghi uccisi sotto le bombe. Una lunga fila di camici bianchi, mani alzate con una torcia e il volto segnato dalla commozione. È l’immagine simbolo del sit-in che oggi, lunedì 2 ottobre, ha unito decine di operatori sanitari in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

sanitari per gaza sit in a napoli frattamaggiore e pozzuoli per chiedere pace e giustizia

© Teleclubitalia.it - “Sanitari per Gaza”: Sit-in a Napoli, Frattamaggiore e Pozzuoli per chiedere pace e giustizia

In questa notizia si parla di: sanitari - gaza

Raccolta fondi a Romano di Lombardia per il progetto “Sanitari per Gaza”

Gaza, forte aumento dei medici detenuti da Idf: arrestati oltre 300 operatori sanitari dal 7 ottobre, 28 dottori in carceri israeliane

Operatori sanitari per Gaza: "Da oggi via al digiuno"

sanitari gaza sit napoliDalla striscia di Gaza a Napoli,bimbo di un anno ora in ospedale - Zakaria ha da poco compiuto un anno e pesa poco più di 7 chili. Come scrive ansa.it

Appello per la pace a Gaza: Napoli risponde con la staffetta dei sanitari - Napoli risponde all'appello per Gaza con un coro di voci compatte, solidali e unite più che mai tra i vari comparti del mondo sanitario pubblico e privato. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Sanitari Gaza Sit Napoli