Sanitari per Gaza | Sit-in a Napoli Frattamaggiore e Pozzuoli per chiedere pace e giustizia
Uniti in silenzio con una torcia in mano, hanno letto uno per uno i nomi dei colleghi uccisi sotto le bombe. Una lunga fila di camici bianchi, mani alzate con una torcia e il volto segnato dalla commozione. È l’immagine simbolo del sit-in che oggi, lunedì 2 ottobre, ha unito decine di operatori sanitari in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: sanitari - gaza
Raccolta fondi a Romano di Lombardia per il progetto “Sanitari per Gaza”
Gaza, forte aumento dei medici detenuti da Idf: arrestati oltre 300 operatori sanitari dal 7 ottobre, 28 dottori in carceri israeliane
Operatori sanitari per Gaza: "Da oggi via al digiuno"
Domani giovedì 2 ottobre, gli operatori sanitari della rete “Digiuno Gaza” saranno in presidio di fronte agli ospedali milanesi con torce e lumini per richiamare l’attenzione sulla tragica crisi sanitaria e umanitaria. Il gesto collettivo prende il nome di “Luci sulla P - facebook.com Vai su Facebook
Questo bimbo si chiama Zakaria, ha un anno di vita e pesa circa 7 chili, piuttosto poco. Zakaria arriva a #Napoli dalla Striscia di #Gaza, è un nostro piccolo fratello palestinese giunto al Santobono insieme alla mamma, al papà e ai suoi fratelli, nell’ambito di un - X Vai su X
Dalla striscia di Gaza a Napoli,bimbo di un anno ora in ospedale - Zakaria ha da poco compiuto un anno e pesa poco più di 7 chili. Come scrive ansa.it
Appello per la pace a Gaza: Napoli risponde con la staffetta dei sanitari - Napoli risponde all'appello per Gaza con un coro di voci compatte, solidali e unite più che mai tra i vari comparti del mondo sanitario pubblico e privato. Si legge su ilmattino.it