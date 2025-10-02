Sanità privata Fials | cittadini e lavoratori dimenticati

“La FIALS esprime forte rammarico e indignazione per la mancata convocazione alla riunione con il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, tenutasi presso la sala Aniene della Regione dedicata al confronto con le organizzazioni sindacali della sanità privata.” Lo dichiara in una nota il Segretario Regionale Vittorio Ricci. “Si tratta di un atto grave ed ingiustificabile, dal momento che la FIALS è un sindacato rappresentativo ed è, tra l’altro, firmatario del CCNL Aiop e ARIS per adesione. L’esclusione non può che apparire come una precisa volontà di impedire che la nostra organizzazione, con la propria voce autonoma e indipendente, potesse porre sul tavolo le criticità che altri evitano di affrontare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

