Sanità piano da 30mila assunzioni | priorità assoluta agli infermieri
Una “boccata d’ossigeno” per provare a fermare l’emorragia di personale dal Servizio Sanitario Nazionale. È il piano triennale di assunzioni, in fase di definizione nella manovra, che punta ad aprire le porte di ospedali e ambulatori a quasi 30mila nuovi operatori, con una priorità assoluta: “gli infermieri, con una carenza stimata di almeno 70mila unità. Quando arriveranno i finanziamenti. Il progetto, messo a punto dai tecnici del ministero della Salute, riprende la linea di quello avviato un anno fa, ma naufragato per lo stop della Ragioneria Generale dello Stato. Stavolta, l’obiettivo politico condiviso è difendere la quota della spesa sanitaria al 6,4% del Pil, per neutralizzare le critiche delle opposizioni sui presunti tagli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: sanit - piano
[C.R.] Il Piano socio-sanitario 2025 della Regione Piemonte è stato presentato oggi ai consiglieri e consigliere comunali della IV commissione Sanità e Servizi sociali, presieduta da Vincenzo Camarda. A presentare il documento si è presentato a Palazzo Civi - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, piano da 30mila assunzioni: priorità assoluta agli infermieri - Oltre alle assunzioni, in arrivo incentivi e flessibilità per trattenere il personale ... Segnala quifinanza.it
Sanità: in manovra pronto un piano da 27mila assunzioni, priorità agli infermieri - Un altro dei capisaldi della manovra sul fronte Sanità dovrebbe essere l'aumento degli investimenti nella prevenzione ... Riporta ilsole24ore.com