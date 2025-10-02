Sanità piano da 30mila assunzioni | priorità assoluta agli infermieri

Una “boccata d’ossigeno” per provare a fermare l’emorragia di personale dal Servizio Sanitario Nazionale. È il piano triennale di assunzioni, in fase di definizione nella manovra, che punta ad aprire le porte di ospedali e ambulatori a quasi 30mila nuovi operatori, con una priorità assoluta: “gli infermieri, con una carenza stimata di almeno 70mila unità. Quando arriveranno i finanziamenti. Il progetto, messo a punto dai tecnici del ministero della Salute, riprende la linea di quello avviato un anno fa, ma naufragato per lo stop della Ragioneria Generale dello Stato. Stavolta, l’obiettivo politico condiviso è difendere la quota della spesa sanitaria al 6,4% del Pil, per neutralizzare le critiche delle opposizioni sui presunti tagli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

