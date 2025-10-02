Sanità Greco SIdR | Legge su obesità passo importante anche per salute riproduttiva

Obesità riconosciuta come malattia: approvata la legge per prevenzione e cura, impatto anche sulla fertilità. “ Accogliamo con soddisfazione l’approvazione definitiva del Disegno di legge per la prevenzione e la cura dell’obesità, un risultato importante anche per la salute riproduttiva. L’obesità, infatti, ha conseguenze significative sulla fertilità, sia maschile sia femminile. La nuova legge, pertanto, è un primo decisivo passo verso un approccio sistemico e a 360° gradi a questa patologia, che deve poter coinvolgere più specialisti, le istituzioni, le comunità territoriali, per mettere in campo azioni coordinate di prevenzione e formazione, soprattutto a tutela delle nuove generazioni”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

