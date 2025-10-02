San Siro Sala lascia per strada 40 milioni

Laverita.info | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Opere di manutenzione non realizzate, canoni sospesi per il Covid e oggetto di contenzioso, imposte sulla pubblicità mai riscosse. Inter e Milan si comprano lo stadio a prezzo di «svendita» pur avendo debiti da capogiro con il Comune. Ma per Mr. Expo è tutto ok. 🔗 Leggi su Laverita.info

san siro sala lascia per strada 40 milioni

© Laverita.info - San Siro, Sala lascia per strada 40 milioni

In questa notizia si parla di: siro - sala

San Siro, vertice Sala-maggioranza: in bilico i paletti fissati dal Comune, e crescono i dubbi. “Poco verde e meno soldi alla zona”

Urbanistica e San Siro, la resa dei conti tra il Pd e Sala: Schlein parla di cambiamento, ma il sindaco non ci sta

Le chat di Boeri, pressioni su Sala. Il sindaco: non faccio spuntare torri nel nulla. L’archistar si interessò anche al progetto San Siro

san siro sala lasciaSan Siro, vincono Milan e Inter (ma Sala perde la sua maggioranza) - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita di San Siro a Milan e Inter. Lo riporta panorama.it

san siro sala lascia"Sala fa autogol e svende San Siro per 441 euro al metro quadrato". Il duro attacco de La Verità - La Verità si scaglia contro il sindaco di Milano beppe Sala sul caso San Siro: "Sala fa autogol e svende San Siro per 441 euro al metro quadrato", è il titolo che ... tuttojuve.com scrive

Cerca Video su questo argomento: San Siro Sala Lascia