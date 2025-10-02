San Siro non solo Inter e Milan | c’erano altri interessati all’acquisto dello stadio la rivelazione del Comune
San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. L’acquisto di San Siro da parte di Inter e Milan continua a essere al centro delle discussioni sulla futura gestione dello stadio Meazza. Come emerso dai documenti ufficiali pubblicati da Calcio e Finanza, l’offerta delle due società milanesi è stata l’unica proposta ricevuta dal Comune di Milano e dal Consiglio Comunale per l’acquisto e la valorizzazione dell’impianto. Questa informazione è tutt’altro che banale, considerando che, nel periodo che va dal 2019 a oggi, non sono arrivate altre proposte concrete. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: siro - inter
Inter, San Siro vietato ai tifosi non graditi: respinte decine di richieste di rinnovo
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
Milan e Inter lasciano i paninari di San Siro senza contratto: “A rischio il futuro di mille famiglie”
Vieri: "Scudetto, Inter favorita. San Siro demolito? Finalmente!" - X Vai su X
Vi aspettiamo a San Siro per la prossima partita di #UCL #InterKairatalmaty https://www.inter.it/it/biglietti/interkairatalmaty #ForzaInter - facebook.com Vai su Facebook
San Siro, banche in corsa per finanziare il nuovo stadio di Inter e Milan - prestito da 1,2 miliardi: potrebbe esserci finanziamento ponte. Si legge su ilsole24ore.com
Nuovo stadio di Inter e Milan, Assessore Riva: "Passo storico per Milano" - Martina Riva, Assessore allo Sport per il Comune di Milano, ha parlato a Milannews della delibera da parte del Consiglio per la vendita dell'area. Come scrive tuttomercatoweb.com