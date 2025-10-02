San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. L’acquisto di San Siro da parte di Inter e Milan continua a essere al centro delle discussioni sulla futura gestione dello stadio Meazza. Come emerso dai documenti ufficiali pubblicati da Calcio e Finanza, l’offerta delle due società milanesi è stata l’unica proposta ricevuta dal Comune di Milano e dal Consiglio Comunale per l’acquisto e la valorizzazione dell’impianto. Questa informazione è tutt’altro che banale, considerando che, nel periodo che va dal 2019 a oggi, non sono arrivate altre proposte concrete. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - San Siro, non solo Inter e Milan: c’erano altri interessati all’acquisto dello stadio, la rivelazione del Comune