San Siro nessuna proposta oltre quella di Inter e Milan | cosa emerge dai documenti del Comune

San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Il destino di San Siro è stato oggetto di ampio dibattito negli ultimi anni, con il progetto di vendita dello stadio Meazza e delle aree limitrofe in continua evoluzione. Tuttavia, emerge un dato interessante dalle recenti delibere comunali: prima che arrivassero le offerte di Inter e Milan per acquisire e valorizzare l’impianto, il Comune di Milano non ha mai ricevuto proposte alternative sul futuro di San Siro dal 2019 a oggi. Questa informazione risulta da uno dei documenti allegati alla delibera sulla vendita dello stadio, che è stato pubblicato da Calcio e Finanza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, nessuna proposta oltre quella di Inter e Milan: cosa emerge dai documenti del Comune

Asllani Inter, ecco perché non sarà a San Siro: nessuna richiesta al Torino, la verità

Inter, ancora Scaroni su San Siro: "Nessuna volontà di speculare"

San Siro, il Comune di Milano: "Dal 2019, nessuna alternativa al progetto di Inter e Milan" - Il Comune di Milano, anche prima delle proposte di Inter e Milan, non ha ricevuto dal 2019 a oggi proposte alternative sul futuro dello stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano.

Il Comune di Milano su San Siro: "Dal 2019 nessuno ha presentato alternative a Inter e Milan" - Palazzo Marino, in uno dei documenti che è stato allegato alla delibera sulla vendita del Meazza e delle aree limitrofe a Inter e Milan, ha spiegato.