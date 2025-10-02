San Siro la vendita non chiude i conti | il futuro dello stadio tra ricorsi e inchieste

Calcionews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il via libera del Comune, il progetto del nuovo impianto deve affrontare diversi ostacoli che potrebbero rallentare la demolizione di San Siro Il Comune di Milano ha approvato la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan, segnando l’inizio di un percorso che si preannuncia lungo e complesso. La decisione rappresenta un passaggio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

san siro la vendita non chiude i conti il futuro dello stadio tra ricorsi e inchieste

© Calcionews24.com - San Siro, la vendita non chiude i conti: il futuro dello stadio tra ricorsi e inchieste

In questa notizia si parla di: siro - vendita

San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza

San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste

La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi”

san siro vendita chiudeSan Siro, la vendita non chiude i conti: il futuro dello stadio tra ricorsi e inchieste - Dopo il via libera del Comune, il progetto del nuovo impianto deve affrontare diversi ostacoli che potrebbero rallentare la demolizione di San Siro Il Comune di Milano ha approvato la vendita dello st ... calcionews24.com scrive

san siro vendita chiudeQuale futuro per lo stadio San Siro di Milano? - Si apre la strada verso un nuovo impianto e un progetto di rigenerazione urbana che potrebbe essere affidato agli ... Come scrive arte.sky.it

Cerca Video su questo argomento: San Siro Vendita Chiude