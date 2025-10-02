San Siro la vendita non chiude i conti | il futuro dello stadio tra ricorsi e inchieste
Dopo il via libera del Comune, il progetto del nuovo impianto deve affrontare diversi ostacoli che potrebbero rallentare la demolizione di San Siro Il Comune di Milano ha approvato la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan, segnando l’inizio di un percorso che si preannuncia lungo e complesso. La decisione rappresenta un passaggio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza
San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste
La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi”
San Siro, la vendita non chiude i conti: il futuro dello stadio tra ricorsi e inchieste - Dopo il via libera del Comune, il progetto del nuovo impianto deve affrontare diversi ostacoli che potrebbero rallentare la demolizione di San Siro Il Comune di Milano ha approvato la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan, segnando l'inizio di un percorso che si preannuncia lungo e complesso.
Quale futuro per lo stadio San Siro di Milano? - Si apre la strada verso un nuovo impianto e un progetto di rigenerazione urbana