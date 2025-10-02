San Siro Inter Sala avverte | Adesso alle squadre sto dicendo di correre Il punto di Tuttosport

San Siro Inter, il Sindaco di Milano Sala esorta i club a velocizzare i prossimi passi dopo l’ok del Consiglio comunale. Ma la strada è lunga. Dopo il via libera del Consiglio Comunale per la vendita di San Siro e la costruzione del nuovo stadio per Inter e Milan, il Sindaco Beppe Sala lancia un chiaro avviso alle due squadre: «Adesso alle squadre sto dicendo di correre». Come riportato da Tuttosport un monito che sottolinea come l’approvazione politica non sia un punto di arrivo, ma solo un primo passo verso la realizzazione del nuovo impianto. Sala ha infatti ricordato che il progetto, ancora top secret, è solo all’inizio e che ora occorre passare dalla fase amministrativa a quella comunicativa per coinvolgere la città e spiegare ai cittadini le qualità del futuro stadio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, Sala avverte: «Adesso alle squadre sto dicendo di correre». Il punto di Tuttosport

