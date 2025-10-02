San Siro dopo la vendita ora la maggioranza Sala perde i pezzi

Il via libera alla vendita di San Siro sembra aver provocato scossoni interni dal potenziale distruttivo all’interno della giunta di Beppe Sala. Dopo il voto favorevole, arrivato in Consiglio comunale al termine di una estenuante seduta di 11 ore, la maggioranza di sinistra registra ora le prime defezioni. Si dimette il capo della Lista Sala. La prima significativa crepa nell’edificio politico della maggioranza di sinistra si materializza con la decisione di Marco Fumagalli di dimettersi da capogruppo della Lista “Beppe Sala Sindaco”. Il capogruppo uscente aveva espresso fin dall’inizio la propria contrarietà all’operazione San Siro, mantenendo una posizione critica che lo aveva portato a non partecipare nemmeno al voto finale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - San Siro, dopo la vendita ora la “maggioranza Sala” perde i pezzi

Scossoni dopo San Siro, Monguzzi dà l’addio a Sala. In bilico anche l’assessora Grandi, e in vista c’è il “rimpastino” in Giunta: ecco cosa può succedere

San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: via libera dal Consiglio comunale - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Secondo sport.sky.it

Vendita di San Siro a Milan e Inter: cosa succede ora dopo il sì del Consiglio comunale - I prossimi passi dopo che il Consiglio comunale ha approvato la delibera di vendita dell’impianto ai due club. Segnala sport.sky.it