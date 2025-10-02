Con la morte di padre Martino Siciliani si è chiusa la presenza secolare dei benedettini a San Pietro. I monaci, dunque, custodi della storia, della bellezza e dell’intuizione, che fece degli spazi del Complesso, il luogo dell’impegno, del sapere e della ricerca intorno al rapporto tra natura, tecnica e società, lasciano l’abbazia. A darne notizia, Antonio Bartolini, vicepresidente della Fondazione per l’Istruzione Agraria, istituzione che dal 1892 è proprietaria del Complesso monumentale di san Pietro, a cui si aggiungono il Dipartimento di Scienze Agrarie (che in quei luoghi ha una splendida sede) e circa 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Pietro, l’addio dei Benedettini. Monastero e Abbazia gestiti dalla curia