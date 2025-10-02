San Martino delle scale | visite guidate all' abbazia medievale e degustazioni di birra

Palermotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'abbazia di San Martino delle Scale, la più grande ancora attiva in Italia, apre le sue porte anche per il primo weekend di ottobre, alla scoperta della storia e della spiritualità benedettina, ma anche dei tesori artistici e gastronomici del monastero. Visite l'11 ottobre alle ore 17 (sabato). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: martino - scale

La Festa di San Benedetto a San Martino delle Scale: festival organistico, spettacoli e processioni

Domani il via al 38° Festival Organistico presso la Basilica Abbaziale di San Martino delle Scale

NaturArte: natura, comunità e creatività si incontrano alle Neviere San Martino delle Scale 

Abbazia San Martino delle Scale svela tesori,visite domenica - L'abbazia di San Martino delle Scale (Palermo), l'unica ancora attiva in Sicilia)svela i suoi tesori. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: San Martino Scale Visite