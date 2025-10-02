San Martino delle scale | visite guidate all' abbazia medievale e degustazioni di birra
L'abbazia di San Martino delle Scale, la più grande ancora attiva in Italia, apre le sue porte anche per il primo weekend di ottobre, alla scoperta della storia e della spiritualità benedettina, ma anche dei tesori artistici e gastronomici del monastero. Visite l'11 ottobre alle ore 17 (sabato). 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: martino - scale
La Festa di San Benedetto a San Martino delle Scale: festival organistico, spettacoli e processioni
Domani il via al 38° Festival Organistico presso la Basilica Abbaziale di San Martino delle Scale
NaturArte: natura, comunità e creatività si incontrano alle Neviere San Martino delle Scale
Abbazia di San Martino delle Scale - facebook.com Vai su Facebook
Abbazia San Martino delle Scale svela tesori,visite domenica - L'abbazia di San Martino delle Scale (Palermo), l'unica ancora attiva in Sicilia)svela i suoi tesori. Scrive ansa.it