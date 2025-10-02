San Jacopino tenta estorsione in un ristorante
Nella serata di martedì i carabinieri della stazione di Firenze Rifredi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino nepalese con le accuse di tentata estorsione, danneggiamento, percosse, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Allertati. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: jacopino - tenta
Firenze, arrestato l'autore della tentata rapina alla tabaccheria in San Jacopino: fu messo in fuga dalla titolare - La polizia ha infatti eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti del 32enne ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it
Sos del Comitato San Jacopino: "Raffica di spaccate, adesso basta" - È quanto denuncia Simone Gianfaldoni (in foto), presidente del comitato Cittadini Attivi San Jacopino. Scrive lanazione.it