San Francesco | il 4 ottobre festa nazionale scuole e uffici chiusi
Tempo di lettura: < 1 minuto Con l’approvazione definitiva da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato, il 4 ottobre diventa ufficialmente una nuova festa nazionale in Italia. La legge, già approvata alla Camera lo scorso 23 settembre, entrerà in vigore dal 2026. La data scelta coincide con la commemorazione di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, la cui figura sarà celebrata ogni anno a livello nazionale. L’introduzione della nuova ricorrenza arriva in vista dell’ottavo centenario della sua morte. Il 4 ottobre diventerà così la tredicesima giornata festiva riconosciuta a livello nazionale (escluse le domeniche). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: francesco - ottobre
San Francesco patrono d’Italia: il 4 ottobre verso il riconoscimento come festa nazionale. Due proposte di legge per giornata festiva a tutti gli effetti
San Francesco d’Assisi, il 4 Ottobre tra le Festività Nazionali? Le Proposte in Parlamento
Ospedale “Papa Francesco” verso il completamento: entro ottobre il bando di gara
San Francesco d’Assisi, il 4 ottobre, tornerà ad essere festa nazionale dopo 48 anni a partire dal 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Il 4 ottobre, San Francesco, sarà di nuovo festa nazionale, ma nel 2026 cadrà di domenica. Festivo in più dal 2027 - X Vai su X
San Francesco, il 4 ottobre torna ad essere festa nazionale - Dal 2026, anno in cui ricorrerà l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, il 4 ottobre tornerà ad essere festa nazionale. Segnala livesicilia.it
4 ottobre festa nazionale per San Francesco, ok definitivo del Senato - La legge, presentata da Noi Moderati, ha incassato un sostegno bipartisan. tg24.sky.it scrive