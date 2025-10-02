San Francesco festa nazionale | arriva l’ok dal Senato
Il 4 ottobre torna ad essere ufficialmente festa nazionale di San Francesco, patrono d’Italia. La proposta di Legge, già approvata dalla Camera, ha ricevuto l’approvazione anche dal Senato. La legge entrerà in vigore nel 2026, ma il 4 cadrà di domenica, quindi bisognerà aspettare il 2027 per scoprire le novità. ARRIVA L’OK DAL SENATO – . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
