San Francesco d' Assisi | Patrono della Pace e Protettore degli Animali
. San Francesco d'Assisi è uno dei santi più amati e venerati nel mondo. Nato ad Assisi nel 1181, Francesco è conosciuto per la sua vita dedicata alla povertà, alla pace e all'amore per la natura e gli animali. La sua festa, celebrata il 4 ottobre, è un momento di riflessione e celebrazione per molti fedeli in tutto il mondo. Chi era San Francesco?. Francesco nacque in una famiglia benestante, ma scelse di rinunciare a tutte le sue ricchezze per vivere in povertà e servire i poveri e i malati. La sua conversione avvenne dopo un periodo di prigionia e una malattia che lo portarono a riflettere profondamente sulla sua vita e sul suo rapporto con Dio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Oggi 15 luglio è San Bonaventura da Bagnoregio: teologo e biografo di San Francesco d’Assisi
Assisi capitale dei giovani da tutto il Mondo che vogliono ispirarsi a San Francesco. "Sono la speranza per il futuro"
A Borgo Bainsizza la Festa di San Francesco d’Assisi
Torna la grande festa di San Francesco d’Assisi a Trastevere, nei luoghi speciali dove San Francesco visse e pregò durante le sue visite romane a Papa Innocenzo III. Ecco il ricco programma trasteverino ? - facebook.com Vai su Facebook
Aldo Cazzullo ha presentato il suo libro “Francesco. il primo italiano” al #CortileDiFrancesco Un’esperienza straordinaria nella cornice della Basilica di San Francesco, davanti agli affreschi di Giotto sulla vita del Povero di Assisi. Tante persone e un grande en Vai su X
Il 4 ottobre sarà la festa nazionale di San Francesco, ok del Senato alla legge: quando entra in vigore - Via libera del Senato al ddl che ripristina la festa nazionale di San Francesco d’Assisi. Come scrive fanpage.it