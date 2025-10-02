San Francesco d' Assisi | Patrono della Pace e Protettore degli Animali

. San Francesco d'Assisi è uno dei santi più amati e venerati nel mondo. Nato ad Assisi nel 1181, Francesco è conosciuto per la sua vita dedicata alla povertà, alla pace e all'amore per la natura e gli animali. La sua festa, celebrata il 4 ottobre, è un momento di riflessione e celebrazione per molti fedeli in tutto il mondo. Chi era San Francesco?. Francesco nacque in una famiglia benestante, ma scelse di rinunciare a tutte le sue ricchezze per vivere in povertà e servire i poveri e i malati. La sua conversione avvenne dopo un periodo di prigionia e una malattia che lo portarono a riflettere profondamente sulla sua vita e sul suo rapporto con Dio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

