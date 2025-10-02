San Francesco d' Assisi il 4 ottobre diventa festa nazionale | sì definitivo del Senato cosa significa e quando entra in vigore

Il provvedimento che ripristina il 4 ottobre la festa nazionale di San Francesco d'Assisi è legge. La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato in sede. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

san francesco d assisi il 4 ottobre diventa festa nazionale s236 definitivo del senato cosa significa e quando entra in vigore

San Francesco d'Assisi, il 4 ottobre diventa festa nazionale: sì definitivo del Senato, cosa significa e quando entra in vigore

san francesco d assisiIl 4 ottobre sarà la festa nazionale di San Francesco, ok del Senato alla legge: quando entra in vigore - Via libera del Senato al ddl che ripristina la festa nazionale di San Francesco d’Assisi. Come scrive fanpage.it

Festa nazionale di San Francesco, ok del Senato: ecco la data e quando entra in vigore - E’ il 4 ottobre la data ufficiale per celebrare la Festa nazionale di San Francesco. Segnala notizie.it

