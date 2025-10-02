San Francesco d' Assisi il 4 ottobre diventa festa nazionale | sì definitivo del Senato cosa significa e quando entra in vigore
Il provvedimento che ripristina il 4 ottobre la festa nazionale di San Francesco d'Assisi è legge. La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato in sede. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: francesco - assisi
Oggi 15 luglio è San Bonaventura da Bagnoregio: teologo e biografo di San Francesco d’Assisi
Assisi capitale dei giovani da tutto il Mondo che vogliono ispirarsi a San Francesco. "Sono la speranza per il futuro"
A Borgo Bainsizza la Festa di San Francesco d’Assisi
Una notizia che accogliamo con gioia e speranza. Siamo felici che, in maniera davvero trasversale, il parlamento abbia scelto di reintrodurre la festa nazionale di San Francesco d'Assisi il 4 ottobre. Crediamo sia un segno che, nonostante le differenze e le - facebook.com Vai su Facebook
Aldo Cazzullo ha presentato il suo libro “Francesco. il primo italiano” al #CortileDiFrancesco Un’esperienza straordinaria nella cornice della Basilica di San Francesco, davanti agli affreschi di Giotto sulla vita del Povero di Assisi. Tante persone e un grande en - X Vai su X
Il 4 ottobre sarà la festa nazionale di San Francesco, ok del Senato alla legge: quando entra in vigore - Via libera del Senato al ddl che ripristina la festa nazionale di San Francesco d’Assisi. Come scrive fanpage.it
Festa nazionale di San Francesco, ok del Senato: ecco la data e quando entra in vigore - E’ il 4 ottobre la data ufficiale per celebrare la Festa nazionale di San Francesco. Segnala notizie.it