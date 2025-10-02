San Francesco Custode Sacro Convento | Abbiamo invitato il Papa ad Assisi

Tv2000.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo invitato il Papa ad Assisi”. Lo ha annunciato il Custode del Sacro Convento, alla presentazione delle iniziative per l’ottavo centenario della morte di San Francesco. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

san francesco custode sacro convento abbiamo invitato il papa ad assisi

© Tv2000.it - San Francesco, Custode Sacro Convento: “Abbiamo invitato il Papa ad Assisi”

In questa notizia si parla di: francesco - custode

san francesco custode sacroAssisi 2026: l’ostensione del corpo di San Francesco e grandi eventi per l’ottavo centenario - L’annuncio è stato dato a Roma dal custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, durante la presentazione ufficiale del programma "San Francesco un’esplosione di vita", che accompagnerà fino al prossi ... Scrive corrieredellumbria.it

san francesco custode sacroCustode Assisi, Papa invitato per 800 anni di S. Francesco - "Ci stiamo preparando alla festa di San Francesco del 2026, ci stiamo preparando a fare diventare questo momento di festa un momento a carattere internazionale e ovviamente è stato invitato il Papa". Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: San Francesco Custode Sacro