San Francesco Custode Sacro Convento | Abbiamo invitato il Papa ad Assisi

"Abbiamo invitato il Papa ad Assisi". Lo ha annunciato il Custode del Sacro Convento, alla presentazione delle iniziative per l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Servizio di Caterina Dall'Olio TG2000.

Inizio del triduo di preparazione alla solennità di San Francesco. "Il Cantico di Frate Sole"... e il dolore dell'uomo. Presiede Fra Francesco Ielpo, ofm. Custode di Terra Santa e Guardiano del Monte Sion.

Il Custode di Terra Santa in Umbria *** Fr. Francesco Ielpo, che presiede il Triduo di San Francesco, a #Gubbio e #Perugia offre due momenti di dialogo sulla #TerraSanta

Assisi 2026: l'ostensione del corpo di San Francesco e grandi eventi per l'ottavo centenario - L'annuncio è stato dato a Roma dal custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, durante la presentazione ufficiale del programma "San Francesco un'esplosione di vita", che accompagnerà fino al prossimo anno.

Custode Assisi, Papa invitato per 800 anni di S. Francesco - "Ci stiamo preparando alla festa di San Francesco del 2026, ci stiamo preparando a fare diventare questo momento di festa un momento a carattere internazionale e ovviamente è stato invitato il Papa".