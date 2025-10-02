San Francesco a Cortona completato il piano da mezzo milione di euro

Cortona si fa trovare in ordine per l'appuntamento con la festa del Santo patrono d'Italia. In questi giorni si sono conclusi i lavori di manutenzione della strada comunale dei Cappuccini. Si tratta del collegamento fra la Sp34 e l'Eremo de Le Celle, una delle mete più importanti dei percorsi.

Oggi nel 1638 moriva il pittore #AndreaCommodi o anche Comodi. (IMMACOLATA CONCEZIONE CON I SANTI CRISTOFORO, LUDOVICO RE, CECILIA E CATERINA, anno 1609, chiesa di San Francesco, #Cortona). #24settembre.

VIAGGIO ALL'INFERNO Divina Commedia dal 17 settembre a Cortona Ore 21.00, Museo MAEC (17 e 24 settembre, 1, 8, 15 ottobre) prenotazione obbligatoria 075.630415 Francesco Attesti Eleonora Sandrelli MAEC Cortona Comune di Cortona Cortona Soci

Cortona, ecco il Festival di Musica Sacra. La dedica a San Francesco negli 800 anni delle stigmate - Arezzo, 27 giugno 2024 – Sarà Giovanni Baglioni ad aprire la 21esima edizione del Festival di Musica Sacra a Cortona, sabato 29 giugno il chitarrista si esibirà alle 21 alla chiesa di San Domenico con ...

È online il nuovo sito internet dedicato a Cortona e San Francesco - Proseguono e prendono vita le iniziative legate a «Cortona città francescana», il progetto di valorizzazione dell'impronta lasciata dal Santo patrono d'Italia sul territorio locale.