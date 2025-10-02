San Francesco 800 anni tra valori e insegnamenti Mantovano | Il mondo può ancora imparare tanto

Ildifforme.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla conferenza stampa di "San Francesco - Un'esplosione di vita", ovvero la Presentazione generale delle attività del Comitato Nazionale per l'VIII Centenario dalla morte del Patrono d'Italia, le istituzioni hanno riconosciuto l'importanza del ritorno del 4 ottobre come festa nazionale in onore del "poverello" di Assisi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

san francesco 800 anni tra valori e insegnamenti mantovano il mondo pu242 ancora imparare tanto

© Ildifforme.it - San Francesco, 800 anni tra valori e insegnamenti, Mantovano: “Il mondo può ancora imparare tanto”

In questa notizia si parla di: francesco - anni

Francesco Totti e Ilary Blasi, tre anni fa l'addio: dalla guerra dei Rolex al "sequestro" delle borse. I presunti tradimenti e i nuovi amori

Francesco Acquaroli riprende la campagna elettorale: «Tanto abbiamo fatto e tanto faremo nei prossimi 5 anni»

Morto in moto a 17 anni, rovinosa caduta. Il dolore di Impruneta per Francesco

Roma, presentato a Palazzo Chigi il programma per gli 800 anni dalla morte di San Francesco - Nella sala polifunzionale di Palazzo Chigi a Roma è stato presentato il programma delle iniziative per le celebrazioni degli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, racchiuso nello sloga ... umbria24.it scrive

San Francesco, dal 10 gennaio 2026 al via celebrazioni per 800 anni - (askanews) – (Di Serena Sartini) Si parte il 10 gennaio 2026, quando nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, si terrà il rito di apertura dell’VIII Centenario del Trans ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: San Francesco 800 Anni