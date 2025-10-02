San Francesco 800 anni tra valori e insegnamenti Mantovano | Il mondo può ancora imparare tanto
Alla conferenza stampa di "San Francesco - Un'esplosione di vita", ovvero la Presentazione generale delle attività del Comitato Nazionale per l'VIII Centenario dalla morte del Patrono d'Italia, le istituzioni hanno riconosciuto l'importanza del ritorno del 4 ottobre come festa nazionale in onore del "poverello" di Assisi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Roma, presentato a Palazzo Chigi il programma per gli 800 anni dalla morte di San Francesco - Nella sala polifunzionale di Palazzo Chigi a Roma è stato presentato il programma delle iniziative per le celebrazioni degli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, racchiuso nello sloga ... umbria24.it scrive
San Francesco, dal 10 gennaio 2026 al via celebrazioni per 800 anni - (askanews) – (Di Serena Sartini) Si parte il 10 gennaio 2026, quando nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, si terrà il rito di apertura dell’VIII Centenario del Trans ... Secondo msn.com