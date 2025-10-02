San Francesco 2026 800 anni e festa nazionale | ecco tutti gli eventi Assisi sarà al centro del Mondo

Nel 2026 Assisi sarà il cuore della Festa Nazionale in onore di San Francesco il 4 ottobre prossimo; eventi religiosi, politici e civili che porteranno la città del Poverello al centro del Mondo. Arriveranno in Umbria milioni di pellegrini e turisti da ogni parte d’Italia e del mondo, rilanciando. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Roma, presentato a Palazzo Chigi il programma per gli 800 anni dalla morte di San Francesco - Nella sala polifunzionale di Palazzo Chigi a Roma è stato presentato il programma delle iniziative per le celebrazioni degli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, racchiuso nello sloga ... Si legge su umbria24.it

San Francesco, dal 10 gennaio 2026 al via celebrazioni per 800 anni - (askanews) – (Di Serena Sartini) Si parte il 10 gennaio 2026, quando nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, si terrà il rito di apertura dell’VIII Centenario del Trans ... Secondo msn.com

