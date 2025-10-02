San Ferdinando arriva un laboratorio mobile Arpacal per controllare la qualità dell' aria

E' arrivato oggi a San Ferdinando il laboratorio mobile di Arpacal per il monitoraggio della qualità dell’aria, con campionamenti della durata di un mese e attività ispettive sulle fonti di emissioni odorigene moleste. Si tratta di un passo concreto verso la partenza della campagna “Mare e aria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

