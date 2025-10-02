San Donato benemerenza civica a Filippo Poletti influencer del lavoro | Racconto storie che ispirano le persone
San Donato Milanese (Milano), 2 ottobre 2025 – Giornalista, scrittore, influencer. Top voice di Linkedin con oltre 120mila follower, usa i social per raccontare “belle storie dal mondo del lavoro”. Filippo Poletti, 55 anni, è nato e cresciuto a San Donato, dove vive tuttora. E proprio il Comune di San Donato lo ha di recente premiato con la benemerenza civica. Dagli esordi al Giorno fino al mondo dei social. Era questo il lavoro che sognava di fare da ragazzino? “Da bambino ho studiato per fare il musicista. E proprio dalla musica sono partito, nel vostro quotidiano Il Giorno, scrivendo per le pagine della cultura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
