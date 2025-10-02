San Colombano al Lambro (MI), 2 ottobre 2025 – Non ha ancora una spiegazione certa la molestia olfattiva segnalata dai cittadini il 4 settembre 2025 i n via Salvo d’Acquisto. L’ARPA Lombardia – Dipartimento Lodi-Pavia ha trasmesso al Comune il Rapporto Analitico numero 0112900Sede H, elaborato dal Centro Regionale Olfattometria, relativo al campionamento d’aria indoor, effettuato durante il sopralluogo. L’ispezione, svolta insieme al sindaco Alessandro Granata, ai Vigili del Fuoco e ai tecnici di 2i Rete Gas, non ha riscontrato anomalie o odori all’esterno, e i rilievi con il multigas Dräger XAM 8000 non hanno segnalato criticità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Colombano, strano odore nell’aria: resta irrisolto il mistero del 4 settembre 2025