Salvini non blocca lo sciopero generale di domani ma minaccia multe più dure in futuro

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ci sarà la precettazione per lo sciopero generale di domani dopo la delibera della Commissione che lo aveva dichiarato illegittimo. La protesta è confermata ma sono in arrivo multe più severe per "chi non rispetta le regole". Lo ha annunciato Matteo Salvini nell'informativa illustrata oggi in Cdm. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: salvini - blocca

Fontana: no alla nuova legge elettorale, sì allo stato di Palestina. Ma Salvini lo blocca

Salvini: "Sciopero politico, se illegittimo chi blocca paga"

Per la Flotilla i sindacati sono pronti a bloccare tutto. Salvini: "Sciopero politico, se illegittimo chi blocca paga". Il rischio precettazione

salvini blocca sciopero generaleSalvini non blocca lo sciopero generale di domani, ma minaccia multe più dure in futuro - Non ci sarà la precettazione per lo sciopero generale di domani dopo la delibera della Commissione che lo aveva dichiarato illegittimo ... Da fanpage.it

salvini blocca sciopero generaleSciopero generale 3 ottobre, il Garante: “Illegittimo”. Sindacati: “È confermato” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale 3 ottobre, il Garante: “Illegittimo”. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Salvini Blocca Sciopero Generale