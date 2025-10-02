Salvini minaccia la precettazione contro lo sciopero per Gaza
L’attacco del governo allo sciopero generale che si terrà domani a sostegno della Global Sumud Flotilla e contro il genocidio a Gaza è stato ripetuto ieri dal vicepremier ministro dei . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: salvini - minaccia
Patente agli anziani troppo pericolosa? Salvini minaccia una stretta sui rinnovi
"I cantieri li sabotiamo". La minaccia dei No Ponte in piazza contro Salvini
Mosca minaccia l’Italia e Salvini stringe la mano all’ambasciatore russo: “Giusto avere buone relazioni”
Dopo le parole di Matteo Salvini, che ha minacciato di “parlare di ferrovie in Ucraina”, probabilmente l’Ucraina sceglierà il male minore, ovvero l’annessione alla Russia. In fondo è un uomo di pace. Buongiorno. - facebook.com Vai su Facebook
Matteo #Salvini: "Un proiettile calibro 9x21 consegnato in un fazzoletto mentre celebrava messa. Un gesto gravissimo, una minaccia inaccettabile. Solidarietà e vicinanza a don Patriciello. La malavita non riuscirà a far tacere chi difende legalità e giustizia. Pau - X Vai su X
Proclamato lo sciopero generale in difesa della Flotilla, ma Salvini valuta la precettazione - L’orientamento della Commissione di garanzia ha stabilito che la motivazione non rientra nei casi che giustificano il mancato prea ... Segnala gds.it
Salvini, 'per lo sciopero di venerdì valuto la precettazione' - Il ministro dei trasporti e vicepremier Matteo Salvini valuta la precettazione in vista dello sciopero proclamato per venerdì. Come scrive msn.com