Salvini e l’allergia agli scioperi | dopo il caso Flotilla è pronto a inasprire le regole
Lo sciopero generale di domani si farà, nonostante la valutazione della Commissione di garanzia. E allora il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, cerca un nuovo modo per rendere più difficile mobilitarsi per cittadini e sindacati. Salvini, infatti, è pronto a proporre in Consiglio dei ministri un inasprimento delle multe per chi non rispetta le regole in materia di scioperi. Salvini presenterà questa sera un’informativa sugli scioperi nel settore trasporti e l’indicazione, soprattutto dopo l’intervento della Commissione di garanzia in merito allo sciopero dopo l’abbordaggio israeliano alla Flotilla, è quella di proporre una revisione della normativa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
