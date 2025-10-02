salvatore russo ham gourmet eccellenza prodotti sani e genuini

Roma, 1 ott. - "Fare un prodotto di qualità tradizionale vuol dire ricerca, vuol dire trovare cose che ci siamo dimenticati, cose che appartenevano ai nostri nonni, prodotti che non fanno parte della nostra cultura alimentare ma che abbiamo reso italiano, perché l'Italia è il paese in assoluto di eccellenza, e noi che veniamo dal sud abbiamo un'azienda oggi che rappresenta questa eccellenza". Lo dichiara Salvatore Russo Ceo della Ham Gourmet Srl, per il quale "la mancanza di materia prima non solo sul mercato italiano ma a livello internazionale ha creato una volatilità in questo momento incredibile con incrementi del 30% del o 40%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

