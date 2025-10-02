Salvatore Russo Ham Gourmet eccellenza prodotti sani e genuini
Roma, 1 ott. - "Fare un prodotto di qualità tradizionale vuol dire ricerca, vuol dire trovare cose che ci siamo dimenticati, cose che appartenevano ai nostri nonni, prodotti che non fanno parte della nostra cultura alimentare ma che abbiamo reso italiano, perché l'Italia è il paese in assoluto di eccellenza, e noi che veniamo dal sud abbiamo un'azienda oggi che rappresenta questa eccellenza". Lo dichiara Salvatore Russo Ceo della Ham Gourmet Srl, per il quale "la mancanza di materia prima non solo sul mercato italiano ma a livello internazionale ha creato una volatilità in questo momento incredibile con incrementi del 30% del o 40%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: salvatore - russo
Calciomercato Livorno, innesto in difesa: ecco Salvatore Monaco. Russo alla Pistoiese
INAUGURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE “SALVATORE RUSSO” A GIARDINI NAXOS ? La cerimonia di inaugurazione del nuovo Centro sportivo polivalente sito in località Pallio-Chianchitta, adiacente alla Scuola dell’infanzia “Carlo C - facebook.com Vai su Facebook
In occasione della Giornata dello Sport nel , l’Amb. @giuseppbuccino, accompagnato dall’Esperto della @GDF in e , Gen. B. Salvatore Russo, ha ricevuto oggi a #Madrid gli atleti della squadra di Judo delle #FiammeGialle. https://ambmadrid.est - X Vai su X
Salvatore Russo (Ham Gourmet), eccellenza prodotti sani e genuini - "Fare un prodotto di qualità tradizionale vuol dire ricerca, vuol dire trovare cose che ci siamo dimenticati, cose che appartenevano a ... Si legge su msn.com
Beer & Food Attraction, HAM Gourmet di Salvatore Russo premiata per l’innovazione - A Beer & Food Attraction 2025, la grande fiera delle bevande alcoliche e del gourmet che si svolge ogni anno a Rimini, torna la premiazione delle imprese innovative grazie all'ambito ... Scrive teleborsa.it