Salute The Impossible Gym | la palestra che aumenta la consapevolezza sull’obesità

Esiste una ‘ resistenza ‘ del corpo nel perdere peso e i chili di troppo rendono difficili anche i gesti più semplici. ‘The impossible Gym’ è una installazione’, creata da Lilly, che dà forma concreta alla complessità della condizione dei pazienti obesi: una palestra simbolica in cui gli attrezzi, resi volutamente inutilizzabili da elastici, rappresentano in modo tangibile un concetto chiave come la resistenza biologica del corpo. “Il nostro obiettivo è cambiare la narrazione sull’obesità, per far comprendere che si tratta di una malattia complessa e multifattoriale”, ha detto Elias Khalil, presidente e ad di Lilly Italy Hub. 🔗 Leggi su Lapresse.it

