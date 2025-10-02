Salute mentale Primo centro per le donne

Al Policlinico San Donato è stato inaugurato il primo centro d’Europa dedicato alla salute del cervello delle donne. In capo al reparto di Neurologia e Stroke Unit diretto da Maria Salsone, il nuovo servizio, “Brain health service”, è pensato per la prevenzione e la diagnosi precoce delle demenze; il focus è sulle donne, grazie al progetto 3D - Diagnosi precoce del disturbo soggettivo di memoria nella donna. Evidenze scientifiche hanno dimostrato che circa il 45% delle demenze è prevenibile, intervenendo su almeno 14 fattori di rischio modificabili, che potrebbero agire in modo diverso nelle donne rispetto agli uomini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

