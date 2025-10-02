Salute mentale | open day negli ospedali di Chieti Lanciano e Vasto

In occasione della giornata mondiale dedicata alla salute mentale, che ricorrerà il prossimo venerdì 10 ottobre, la Asl di Lanciano Vasto Chieti aderisce all’(H) Open day promosso da Fondazione Onda Ets, offrendo servizi gratuiti negli ospedali.L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

