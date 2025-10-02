Salute in Galleria | ASL Taranto e Porte dello Jonio in campo per la prevenzione

Tarantini Time Quotidiano “Salute in Galleria” è l’iniziativa promossa da ASL Taranto e direzione del centro commerciale Porte dello Jonio per promuovere la salute e sensibilizzare la comunità sull’importanza dei controlli periodici. I medici specialisti della ASL jonica offriranno screening gratuiti e attività di counseling aperte alla cittadinanza direttamente nella galleria del centro commerciale. Il calendario prevede giornate dedicate a specifiche aree di intervento: si parte sabato 4 ottobre con la prevenzione del rischio cardiovascolare e domenica 5 ottobre con la prevenzione delle malattie pneumologiche; sabato 11 ottobre screening fisiatrico e domenica 12 ottobre prevenzione delle malattie cardio-geriatriche. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - “Salute in Galleria”: ASL Taranto e Porte dello Jonio in campo per la prevenzione

