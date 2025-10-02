Salute Aurigemma prevenzione innovazione ricerca sono elementi fondamentali
Queste sono occasioni di confronto tra istituzioni, mondo scientifico, medici, professionisti. Il rapporto presentato oggi costituisce una importante fonte di conoscenza, per comprendere alcuni aspetti specifici. Alcune priorità, che hanno una rilevanza strategica, sono: ricerca e innovazione, prevenzione e Pnrr. La ricerca è importante per garantire nuove cure e terapie. In questo senso, come istituzione dobbiamo garantire un equo accesso alle cure, con procedure omogenee e uniformi senza differenze territoriali. Inoltre, grazie all'innovazione, pensiamo alla telemedicina, è possibile rafforzare l'assistenza territoriale e le cure a domicilio.
