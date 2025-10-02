Aggiornamento significativo in vista della gara valida per la sesta giornata di Serie A. Il successo con lo Sporting Lisbona ha riportato il sereno in casa Napoli. Le recenti sconfitte contro Manchester City e Milan potevano lasciare degli strascichi negli uomini di Antonio Conte. Così non è stato, come dimostrato dalla vittoria tanto sofferta quanto fondamentale ottenuta con i portoghesi. I tre punti conquistati ieri sera permettono agli azzurri di guardare con fiducia al prosieguo del cammino in Champions League. L’obiettivo di entrare direttamente tra le prime otto della classifica generale è alla portata dei campioni d’Italia in carica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Salta Napoli-Genoa: l’infortunio lo mette ko