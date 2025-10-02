Salta Napoli-Genoa | l’infortunio lo mette ko
Aggiornamento significativo in vista della gara valida per la sesta giornata di Serie A. Il successo con lo Sporting Lisbona ha riportato il sereno in casa Napoli. Le recenti sconfitte contro Manchester City e Milan potevano lasciare degli strascichi negli uomini di Antonio Conte. Così non è stato, come dimostrato dalla vittoria tanto sofferta quanto fondamentale ottenuta con i portoghesi. I tre punti conquistati ieri sera permettono agli azzurri di guardare con fiducia al prosieguo del cammino in Champions League. L’obiettivo di entrare direttamente tra le prime otto della classifica generale è alla portata dei campioni d’Italia in carica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: salta - napoli
Il Napoli non ha ricevuto nessuna garanzia bancaria, salta il passaggio di Osimhen al Galatasaray
Gazzetta dello Sport: “Osimhen, tutto fermo: salta l’intesa con il Galatasaray. Napoli pretende garanzie”
Osimhen non dà il via libera: salta l’affare che aveva convinto il Napoli
Calcio: Genoa, si ferma Stanciu che salta Napoli e nazionale - X Vai su X
UN’altra BELLA FIGURELLA dell’amministrazione Manfredi E anche la RISCOSSIONE è saltata…. Manfredi e i suoi stanno portando Napoli a sbattere contro un muro e la maggioranza (PD, 5stelle, Verdi e altri sinistrorsi vari) continua a sostenerli senza fare u Vai su Facebook
Genoa, infortunio per Stanciu: salta il Napoli. Vieira perde il suo regista - Il centrocampista romeno, punto di riferimento per Patrick Vieira e capitano della nazionale, è stato fermato da un problema muscolare che lo costringerà a uno stop forzato. Riporta gonfialarete.com
Calcio/ Genoa, Stanciu fermato da un infortunio muscolare salta il Napoli - Il centrocampista rumeno non sarà a disposizione di Vieira: out anche con la sua nazionale, il ritorno è previsto col Parma ... Si legge su msn.com