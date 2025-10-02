Apertura con file ai cancelli per la prima giornata del Salone Franchising Milano in corso fino a sabato 4 ottobre all’Allianz MiCo con più di 120 espositori che abbracciano praticamente tutto il variegato mondo dell’affiliazione commerciale che mette a confronto franchisor e franchisee, investitori e professionisti di un mondo in continua evoluzione che in Italia continua a crescere fra conferme e novità. Edizione sicuramente vivace e partecipata anche per la formula espositiva e non solo proposta da Fiera Milano e dal main partner Eurospin aperta con il taglio del nastro a cui hanno preso parte Roberto Foresti vice direttore generale di Fiera Milano, Alessia Cappello assessore allo Sviluppo economico e alle Politiche del lavoro del Comune di Milano, Francesca Cavallo head of Hospitality Exhibition di Fiera Milano, Mario Resca presidente di Confimprese, Alessandro Ravecca presidente di Federfranchising e Massimiliano Maffioli presidente di Assofranchising. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salone del Franchising, focus sulle nuove opportunità di fare impresa