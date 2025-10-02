Salerno Teatro Arbostella | ai nastri di partenza la stagione 25-26
Sabato 4 ottobre risate con “’E che culore tiene o’ core”. Ai nastri di partenza la XVIII stagione del “Teatro Arbostella Gino Esposito”. Grande attesa per un cartellone ricco di comicità intelligente, che punta a divertire senza rinunciare alla riflessione. La risposta del pubblico è già da record: boom di abbonamenti e successo della rassegna estiva “Arena Arbostella” confermano l’affetto crescente verso la struttura. Il sipario si alzerà sabato 4 ottobre con una new entry: la compagnia napoletana ‘O Spassatiempo porterà in scena la commedia inedita “’E che culore tiene o’ core”, diretta e interpretata da Franco Tortora, volto noto anche del piccolo schermo (presente nelle serie di “Gomorra” e “I Bastardi di Pizzofalcone” tra i tanti). 🔗 Leggi su Zon.it
