Salerno sciopero generale in difesa della Flotilla | Salerno si ferma per Gaza

Zon.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, venerdì 3 ottobre 2025, sciopero generale proclamato dalla CGIL Salerno proclamato in difesa della Flotilla bloccata in acque internazionali da Israele, prima del suo arrivo a Gaza. A bordo, pacifisti di tutto il mondo, anche italiani, trasportano a bordo aiuti umanitari per la popolazione palestinese. Lo sciopero generale è stato convocato ad horas per difendere i principi costituzionali di pace, solidarietà e libertà. A partire dalle ore 9 è previsto il concentramento con presidio presso la Prefettura di Salerno, in contemporanea con altre iniziative su tutto il territorio nazionale. Il blocco della Flotilla è una vera e propria aggressione, un crimine contro persone inermi, una violazione del diritto internazionale e dei valori costituzionali fondanti del nostro Paese. 🔗 Leggi su Zon.it

salerno sciopero generale in difesa della flotilla salerno si ferma per gaza

© Zon.it - Salerno, sciopero generale in difesa della Flotilla: Salerno si ferma per Gaza

In questa notizia si parla di: salerno - sciopero

Università degli Studi di Salerno, adesione allo sciopero del 22 settembre 2025 da parte dei docenti Unisa in solidarietà con la Palestina

Sciopero per Gaza: oltre ai bus stop anche alla Metropolitana di Salerno

VIDEO/ Porto di Salerno, lo sciopero per la Pace

salerno sciopero generale difesaSalerno, sciopero generale in difesa della Flotilla: Salerno si ferma per Gaza - Domani, venerdì 3 ottobre 2025, sciopero generale proclamato dalla CGIL Salerno proclamato in difesa della Flotilla bloccata in acque internazionali da ... zon.it scrive

salerno sciopero generale difesaFlotilla: domani cortei a Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno - Ricci (Cgil): «È uno sciopero di sostegno e solidarietà, contro il genocidio che sta colpendo il popolo palestinese» ... Lo riporta ilroma.net

Cerca Video su questo argomento: Salerno Sciopero Generale Difesa