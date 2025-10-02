Domani, venerdì 3 ottobre 2025, sciopero generale proclamato dalla CGIL Salerno proclamato in difesa della Flotilla bloccata in acque internazionali da Israele, prima del suo arrivo a Gaza. A bordo, pacifisti di tutto il mondo, anche italiani, trasportano a bordo aiuti umanitari per la popolazione palestinese. Lo sciopero generale è stato convocato ad horas per difendere i principi costituzionali di pace, solidarietà e libertà. A partire dalle ore 9 è previsto il concentramento con presidio presso la Prefettura di Salerno, in contemporanea con altre iniziative su tutto il territorio nazionale. Il blocco della Flotilla è una vera e propria aggressione, un crimine contro persone inermi, una violazione del diritto internazionale e dei valori costituzionali fondanti del nostro Paese. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, sciopero generale in difesa della Flotilla: Salerno si ferma per Gaza