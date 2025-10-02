Salerno quinto incontro per ‘San Michele in Musica’

Tempo di lettura: 2 minuti Domani, venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 20:00, al Complesso San Michele a Salerno, si terrà il quinto appuntamento di “San Michele in Musica – incontri tra note e sapori”, con il concerto “Mozart e Salieri, leggenda e verità”. In occasione del bicentenario della morte di Antonio Salieri, un dualismo leggendario in dialogo nella Vienna dell’epoca, Antonio Salieri e W.A. Mozart, due concerti con Costantino Catena, testi e pianoforte e l’Ensemble di Salerno Classica, con Francesco D’Arcangelo al violoncello, Francesco Solombrino e Giuseppe Carrus al violino, Paolo Di Lorenzo alla viola e Gianluigi Pennino al contrabbasso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, quinto incontro per ‘San Michele in Musica’

In questa notizia si parla di: salerno - quinto

Salerno Classica, quinto ed ultimo incontro di “San Michele in Musica” tra note e sapori

Casa Musicale Cav. Quinto Fabio Vai su Facebook

Salerno Classica, quinto ed ultimo incontro di “San Michele in Musica” tra note e sapori - Complesso San Michele “Il Genio e l’infinito”Mozart e Salieri, Leggenda e veritàCostantino Catena e Ensemble ... zon.it scrive