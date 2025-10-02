Salerno inaugura la Race for the Cure Campania
Prende il via a Salerno la Race for the Cure 2025, evento simbolo di Komen Italia, sabato 4 e domenica 5 ottobre. La città di Salerno dà il via agli appuntamenti in Campania della Race for the Cure 2025, evento simbolo di Komen Italia, sabato 4 e domenica 5 ottobre. Dedicare al presidente Riccardo Imperiali di Francavilla questa Race for the Cure è un modo per onorarne la . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: salerno - inaugura
Nel mese della prevenzione al cancro Salerno inaugura la Race for the Cure Campania con la terza edizione in città Sabato 4 e domenica 5 ottobre la città di Salerno dà il via agli appuntamenti in Campania della Race for the Cure, evento simbolo di Komen It - facebook.com Vai su Facebook
Monica De Gennaro inaugura la Pink Gen 2025: tante emozioni alla Provincia di Salerno e al Liceo N. Sensale Leggi la news - X Vai su X
Race for the Cure 2024, a Salerno per la prevenzione dei tumori - Dopo le tappe di Napoli, Capua, Avellino e Benevento, Race for the Cure 2024, evento simbolo di Komen Italia, chiude il cerchio approdando a Salerno sabato 9 e domenica 10 novembre. Come scrive ansa.it
Race for the Cure, di corsa per la prevenzione: il 4 ottobre a Salerno, il 9 novembre a Napoli - La Race for the Cure, passeggiata e corsa organizzata da Komen a favore della prevenzione dei tumori al seno e del sostegno a chi affronta la malattia, diventa itinerante: appuntamento doppio in ... Come scrive napoli.repubblica.it